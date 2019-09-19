رانيا علواني: كان يجب علي التوقف عن النقاش مع الجمهور

قالت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو مجلس النواب، إنها كان يجب أن تتوقف عن النقاش مع الجمهور على مواقع التواصل بعد الوصول لنقطة معينة.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كان هناك تجاوز شديد في طريقة النقد، وألفاظ غير مسموح بها، وغير محبذة".

