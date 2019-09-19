أحمد يوسف يوضح الفرق بين "النايل سات" و"مصر سات 2"
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:59 م
رباب الأهوانيطباعة
قال المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية: إن هناك نوعين مختلفين من الأقمار الصناعية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج" اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC: أن القمر نايل سات يُستخدم في الاتصالات والبث التليفزيوني، لكن قمر مصر سات 2 يستخدم في تصوير الأرض، مشيرا إلى أن استخدامه يختلف تماما عن النايل سات.
وأوضح أن النايل سات على ارتفاع 36 ألف كيلو متر، بينما مصر سات 2 سيكون على ارتفاع يتراوح ما بين 600 لـ800 كيلو متر، وسيدور سات 2 حول الأرض في مدار قطبي، لتصوير كل قطعة من أرض مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج" اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC: أن القمر نايل سات يُستخدم في الاتصالات والبث التليفزيوني، لكن قمر مصر سات 2 يستخدم في تصوير الأرض، مشيرا إلى أن استخدامه يختلف تماما عن النايل سات.
وأوضح أن النايل سات على ارتفاع 36 ألف كيلو متر، بينما مصر سات 2 سيكون على ارتفاع يتراوح ما بين 600 لـ800 كيلو متر، وسيدور سات 2 حول الأرض في مدار قطبي، لتصوير كل قطعة من أرض مصر.