الأبيض يغلب على إطلالات النجمات في افتتاح "الجونة".. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي تحمل شعار "السينما الإنسانية"، وتستمر فعالياته حتى يوم 27 سبتمبر.



وتنافست العديد من النجمات بإطلالتهن خلال حفل الافتتاح على السجادة الحمراء وكان اللافت هو اللون الأبيض والذي اعتمدته أغلب النجمات وغلب على بعض الريش والكرانيش.



ومن النجمات اللاتي تألقن بالأبيض الفنانة منى زكي، والفنانة اللبنانية نور، والفنانة شيرين رضا، وتارا عماد، وبسمة، وأمينة خليل، وحلا شيحة، وأخريات.



يذكر أن المهرجان شهد حضور كل من الفنانة إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وزوجته وصبا مبارك ومحمد رمضانو نجلاء بدر ومدحت العدل، ويسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير، وغيرهم عدد كبير من النجوم.



