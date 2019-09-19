الجيش الليبي يشن غارات جوية على مصراتة والسبيعة بطرابلس

أفادت صحيفة المرصد الليبية، في خبر عاجل مساء اليوم الخميس، بأن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي وجه ضربة جوية استهدفت معسكر الدفاع الجوي المعروف باسم "معسكر السكت"، المحاذي لجنوب الكلية الجوية مصراتة.



وذكرت صحيفة المتوسط الليبية في الأثناء، نقلا عن مصادرها، أن الجيش الوطني شن ضربات جوية ضد مواقع في الكلية الجوية بمصراتة، ضمن العملية المستمرة لإجلاء العسكريين والخبراء الأتراك من كافة القواعد العسكرية.



وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش في وقت سابق من مساء اليوم، أنه تم شن غارة جوية نتج عنها تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية، وذلك جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة.



