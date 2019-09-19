بعد رحيل والده.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته في "الجونة" (صور)

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، برفقة زوجته ندى الكامل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمقامة في الغردقة.



وأطلت ندى الكامل على السجادة الحمراء بفستان أبيض، يبرز مفاتنها، ورغم أنه أول ظهور لزوجها الفنان أحمد الفيشاوي، في مهرجان بعد رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، إلا أنه قام بتقبيلها وقامت برد قبلته.



يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عامًا.

