محمد رمضان: دخلت مجال الغناء بالصدفة (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، والتي تحمل شعار "السينما الإنسانية"، وذلك للمرة الأولى.



وقال خلال لقائه في قناة "on e": "موضوع الغناء كان فيه نسبة كبيرة جدًا من الصدفة ولكن الحمد لله فهمت الإشارة ووجدت الجمهور متقلب وساعدني في تحقيق جزء كبير من الطموح هي الجماهيرية".



وأضاف: "الجماهيرية لها حدود، وجماهيرية المغني تقريبا 20 ضعف جماهيرية الممثل، وعندما نستشهد نستشهد بجماهيرية أم كلثوم وعبدالحليم حافظ".



وكشف أن طموحه هو أن يكون الممثل الذي يجمع شعبية المطرب، ولم يكن يعلم كيف يحققها وربنا وفقني إني وجدت النوع الذي يتناسب مع صوتي واعتبرها أغاني تحفيزية لأي شاب أو فتاة.



وعن شعوره خلال إحيائه للحفلات قال: "شعور عظيم لأنه يقدم فن ليس موجودًا في مصر وهو الميوزيكال شو، كما أن حفلاته تحمل الكثير من التجهيزات غيرال موجودة في الحفلات الأخرى، لأن دوره هو تسلية الشعوب".





