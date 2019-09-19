خطط عاجلة لإنارة أحياء مدينة مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن الانتهاء من إنارة شوارع حي الزهور بالكيلو 4 بالكامل، تحت إشراف ناصر النجار، نائب رئيس المدينة، والمهندس كامل رزق، مدير إدارة الإنارة.



وأكد رئيس مجلس ومدينة مطروح، على البدء في إنارة المناطق والأحياء طبقًا للخطط، التي تم وضعها استجابة لنداء المواطنين، وحتى يستطيع الطلاب السير في الشوارع ليلا بأمان، مشيرًا إلى أن مجلس المدينة دومًا في خدمة مواطني مطروح.