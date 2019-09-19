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محافظات

بحث آليات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في الأقصر (صور)

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:16 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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عقد العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، جلسه المجلس التنفيذي في المركز بقاعة الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود، بحضور علي سيد صادق، سكرتير عام المركز ورؤساء القرى في الوحدات المحلية، ومديرين الإدارات التنفيذية بالمركز؛ لمناقشة إحاطة الإدارات والجهات المختلفة، بتنفيذ الكتب الدورية والخطابات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود لرؤساء القري حصر الإشغالات والتعديات في الشوارع والطرق؛ وذلك لازالتها لتحقيق السيولة المرورية بالمركز.

وناقش المجلس ملف الصحة بالطود، وتغيب مدير الإدارة الصحية بالطود أو ما ينوب عنه في المجلس التنفيذي لعدة جلسات مضت، وأخذ رأي المجلس عن موقف الصحة بالكامل؛ للعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.

وفي نفس السياق ناقش المجلس عدم تواجد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية، وخصوصًا في الفترة المسائية.

ومن ملف التعليم، ناقش المجلس الكثافة الطلابيه بالمدارس، مع تكليف مكتب السلامة والصحة المهنية بالمرور على كافة المدارس بالمركز، وعمل تقارير، من حيث تكامل المعدات، وأدوات السلامة الواجب توفرها، والحرص على تكامل معدات الوقاية والرقابة من الحرائق.

وشدد "عياد" على التفتيش والمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، وخصوصًا ثلاجات اللحوم والفراخ المجمدة؛ لضمان سلامة وصحة المواطنين مع الالتزام بقرارات السيد محافظ الأقصر ووزارة التموين، بشأن إيصال أسطوانات أنابيب البوتوجاز إلى المستهلك بالسعر المنصوص عليه بالقرارات، ومحاربة جشع التجار.

واختتم المجلس لجلسته لمناقشة مشروع حياه كريمه للقرى الأكثر فقرا والذي ينفذ في قريه العديسات قبلي، وأيضا مشروع سكن كريم.

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