"عصام" يحضر اجتماع المحافظين ممثلا عن الإسماعيلية

شارك المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ممثلًا عن المحافظة بعد استقالة اللواء حمد عثمان من منصبه، فى حضور أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، والذي عُقد بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الوزراء والمحافظين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة.



و يأتى هذا نظرًا لكون بورسعيد من أولى المحافظات التى تشهد تقدمًا فى ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمي، ويعد حضور المهندس أحمد عصام أول حضور رسمي له مع مجلس الوزراء عقب استقالة محافظة الإسماعيلية.



وعقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين رافق نائب محافظ الاسماعيلية رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين فى جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات والتى شملت زيارة وتفقد مستشفى السلام ببورسعيد والذى يتكون من ٥ مبان، تضم مبنى العيادات الخارجية وبه ١٣ عيادة متخصصة، ومبنى آخر يضم أقسام العناية وبها 11 سريرًا، والإقامة الداخلية وبها، ٢١ سريرًا، كما يضم الحضانة وبها 34 سريرًا، وغرفة عناية الأطفال وبها 14 سريرًا، إلى جانب قسم الحروق وبه 7 أسرة عناية، و٢١ سريرًا داخليًا، كما تشمل مباني المستشفى مبنى للعلاج الطبيعي والخدمات وبه 4 غرف عمليات، ومخزن، ومبنى تحت التطوير.



كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد مركز الخدمات اللوجيستية بجمارك بورسعيد، بميناء بورسعيد الذي يُعد بمثابة جزء هام من النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والذي يقوم بتطوير منظومة الإفراج الجمركى عن البضائع، من خلال توحيد الإجراءات بين المواقع، وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية، والاعتماد على التقنيات الحديثة وأساليب العمل المتقدمة.



كما شملت الجولة تفقد ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى بوحدة صحة أسرة الكويت ومعاينة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التي بدأ تطبيقها بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى للمشروع.ببورسعيد والتشغيل التجريبي للمنظومة الذى يتم تطبيقه كمرحلة أولى في 7 مستشفيات و26 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة تغطي كافة أحياء بورسعيد.



كما تضمنت الجولة افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد الذى يخدم 7360 مستثمرًا بالمحافظة وتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة بالمحافظة.