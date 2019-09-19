شيري عادل برفقة طليقها معز مسعود في "الجونة السينمائي"

فاجأت الفنانة شيري عادل، حضور مهرجان الجونة السينمائي بظهورها برفقة طليقها الباحث الإسلامي معز مسعود، وذلك في أول ظهور لهما معًا بعد انفصالها.



وظهرت شيري عادل، على السجادة الحمراء برفقة معز والتقطا العديد من الصور معًا وكان الملاحظ هو عدم مفارقة نظرات عينه لها إلى أن طلب منه الصحفيين الالتفات إلى الكاميرات.



وأثارت شيري عادل، العديد من التساؤلات، حول عودتها لمعز مسعود بعد انفصالهما خاصة أنها لم تكشف سر اجتماعهما معًا في المهرجان.



وكانت شيري عادل، قد أعلنت انفصالها عن معز مسعود قبل أشهر، وظهرت في العديد من الصور برفقة عائلتها بعد خبر الانفصال.

