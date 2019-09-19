أصالة: "أعشق التراب اللي بيمشي عليه ولادي"

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة لابنها "آدم"



وعلقت أصالة على الصورة كاتبة: "أنا أعشق التراب الّلي بيمشي عليه ولادي".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها متمنيين لهم حفظ الله ورعايته.



يُذكر أن الفنانة السورية "أصالة نصري" لديها صبيان توأم من زوجها المخرج طارق العريان، أطلقت عليهما اسم آدم وعلي.



