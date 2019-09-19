أهم مميزات هاتف HUAWEI Mate 30

أطلقت شركة هواوي سلسلة هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة HUAWEI Mate 30 وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال المحمولة إضافةً لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم.



وترتقي هواوي من خلال هذه السلسلة الجديدة إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية وهندسة تصميم المكونات والبرمجيات.



استندت هواوي إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 32 عامًا في عالم التصميم والابتكار لمنتجات الاتصالات النقالة لتجعل الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 30 فريدًا في تصميمه الخارجي وأدائه القوي ومزاياه. واستلهمت تصميم السلسلة كاملة من مفاهيم جمال البساطة لتجسد نموذجًا مثاليًا للانسجام بين التصميم الأنيق والابتكارات التقنية.



وتمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو فريد، بدءًا من شاشته المتفوقة OLED HUAWEI Horizon Display من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة. بينما يعتبر معالج Kirin 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) هو أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن أنها مصنعة بتقنية تصنيع من رتبة 7 نانومتر+ مع الأشعة فوق البنفسجية، لتصل بذلك إلى مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الطاقة وقوة الأداء.



وتشمل الكاميرا الرباعية كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيستين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة فضلًا عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperChargeونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.



ينطلق تصميم سلسلة الهواتف HUAWEI Mate 30 من الجماليات التي أرست معاييرها السلسلة السابقة HUAWEI Mate 20 لكنه يمتاز عن سابقه بإضافته لمسة مستقبلية تولد انطباعًا أقوى بالحداثة والتطور. ومن خلال تصميم الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro ذو الشق الضيق والإطار فائق النحافة حول الشاشة مع شاشته الجديدة "Huawei Horizon Display" التي تنحني إلى الخلف من الطرفين بزاوية 88 درجة فإن ذلك يمنح المستخدم تجربة غامرة غير مسبوقة من الإظهار الكامل من الحافة إلى الحافة.



ويقدم الطراز HUAWEI Mate 30 Pro طريقة مبتكرة للتحكم بشدة الصوت عن طريق لمس جانب الشاشة المنحني بدلًا من المفاتيح التقليدية الجانبية. وتتيح هذه الخاصية للمستخدم أيضًا اختيار مكان المفتاح الافتراضي التي تمكنهم من التحكم بشدة الصوت، ما يجعل HUAWEI Mate 30 Pro الهاتف الأكثر تكاملًا بين الهواتف الذكية المتوفرة اليوم. ولتأمين الهاتف تتضافر قوة ميزتي التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه لفتح القفل وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة لتقدم مستوى عال من Biometric security مع راحة فائقة وسهولة مطلقة.



إن أمسكت بالجهاز وقلبته سيلفت انتباهك مباشرة التصميم المميز والجميل لتوزيع عدسات نظام كاميرته الرباعي، فهي تقع جميعًا ضمن حلقة محاطة بهالة حلقية معدنية. ولا ريب أن تصميم هذا النظام الرباعي الشبيه بالكاميرات المحترفة DSLR والمصمم لسهولة حمل الجهاز، تجذب لأنظار لمستخدم هواتف سلسلة HUAWEI Mate 30 المميزة أينما كان حتى في وسط حشد مزدحم. وإضافة إلى ذلك يتمتع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بتقنية الشاشة السمعية HUAWEI Acoustic Display من هواوي البديلة لسماعة الهاتف التقليدية والتي تنتج جودة صوتية عالية من خلال الشاشة القادرة على بث الصوت.



وتعتمد سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 على معالج Kirin 990 للجيل الخامس، وهو أقوى معالج من نوعه طورته هواوي حتى اليوم وأكثرها تقدمًا. ويتغلب معالج Kirin 990 للجيل الخامس على القيود الفيزيائية للدارات المتكاملة السيلكونية باستخدام بنية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة ثلاثية المستويات: للمعالج المركزي ووحدة دي فينشي للمعالجة العصبية (معالج عصبي مزدوج ضخم+ نوى معالجة عصبية صغيرة جدًا)، ومعالج رسومي ضخم ذو 16 نواة. ويقدم هذا أداء فائق السرعة مع استهلاك للطاقة بكفاءة عالية.



والواقع أن المعالج Kirin 990 لشبكة الجيل الخامس مصنوع بأحدث عمليات التصنيع بالطباعة بالأشعة فوق البنفسجية من رتبة 7 نانومتر+، وهو يدعم مجموعة ضخمة من التقنيات من شبكات الأجيال الأقدم الثاني والثالث والرابع، إلى شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة، وشريحتي SIM مع وضع الاستعداد المزدوج وحزم الاتصال الترددي من النوعين TDDFDD ما يوفر للمستخدمين اتصالًا سلسًا في جميع الظروف والشبكات.



وطورت سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 أيضًا لتحقيق أفضل أداء لنظام التشغيل. ويتميز HUAWEI Mate 30 Pro 5G بكونه أول هاتف ذكي في العالم يدعم الجيل الثاني من شبكات الجيل الخامس ويحتوي على 14 هوائيًا للاتصال بشبكات الجيل الخامس ما يوفر سرعة فائقة مع قدرة اتصال لا مثيل لها.



على صعيد قوة البطارية، يتضمن هاتف HUAWEI Mate 30 بطارية عالية القدرة بقيمة 4200 ميلي أمبير ساعي، أما هاتف HUAWEI Mate 30 Pro فيأتي ببطارية أقوى تبلغ قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعي. والشاحنان اللاسلكي والسلكي حاصلان على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland ما يمنح المستخدم شحن آمن وسريع.



ويوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعةHUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 40 واط، إضافةً إلى شاحن سلكي وشاحن لاسلكي للسيارة وبنك الطاقة السلكي لضمان تجربة سلسة ومتكاملة في جميع حالات الاستخدام.



ويضاف إلى ذلك أن السلسة الجديدة HUAWEI Mate 30 تحسن ميزة الشحن العكسي إلى مستوى جديد، لتجعل عملية شحن الأجهزة الأخرى عند الحاجة أسرع وأسهل بدرجة كبيرة.



ويتضمن الهاتف HUAWEI Mate 30 نظام الكاميرا الثلاثي مع خاصية SuperSensing التي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا زاوية تصوير عريضة جدًا بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل. وعندما تعمل هذه العدسات مع معالج الإشارة الرقمية في الجهاز ISP 5.0 فإن هذا الهاتف يمكن المستخدمين من التقاط الصور والفيديو بجودة عالية جدًا.



أما الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro فيتضمن كاميرا رباعية مذهلة مؤلفة من نظام كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.



ويتألف نظام SuperSensing من كاميرتين رئيستين تنافسان في قدراتهما كاميرات المحترفين. ويتمتع هذا النظام بحساس ضوئي ضخم بمقاس 11.54 بوصة ذو حساسية قصوى تبلغ 51200 وفق أقسى معيار Video ISO. ويتيح هذا تسجيل الفيديو بنطاق ديناميكي موسع بجودة 4K60 إطار في الثانية، وكذلك بسرعة بطيئة جدًا للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطار في الثانية.



ويدعم هذا النظام التقاط الفيديو بجودة 4K بزاوية تصوير عريضة جدًا في بيئات الإضاءة الخافتة بطريقة التصوير المتقطع (تايم لابس). ويوفر هاتف HUAWEI Mate 30 Pro مؤثرات بوكيه الاحترافية لصور عالية الجودة.



ويضاف إلى ذلك أن نظام الكاميرا الثنائية مستشعرًا ضوئيًا بمقاس 11.7 بوصة وبمستشعر كاميرا فائق HUAWEI SuperSensing قادر على استقبال الضوء بنسبة أعلى بقيمة 40% لإنتاج صور مذهلة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة لأنه يمتاز بحساسية عالية جدًا للضوء تبلغ ISO409600، ما يجعله أفضل جهاز لالتقاط الصور في بيئات الإضاءة المنخفضة حتى في اللقطات بزاوية واسعة جدًا.



وتكتمل مزايا نظام الكاميرا في الجهاز، بكاميرا التصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل مع قدرة التقريب البصري بقوة 3x والتقريب الهجين بقوة 5x والتقريب الرقمي بقوة 30x، بالإضافة إلى ميزة مثبت الصورة الضوئي (AIS) وميزة التثبيت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AIS) وميزة مستشعر العمق ثلاثي الأبعاد للمشهد.



وبهذا فإن سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 تقدم أقوى قدرات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي بين الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا للمستهلكين. وعلى الجانب الأمامي توجد كاميرا ثلاثية الأبعاد بمستشعر للصور Depth Sensing لالتقاط أدق التفاصيل عن الوجوه وما يحيط بها وتطبيق مؤثرات بوكيه ومعلومات دقيقة عن عمق المشهد على صور السيلفي وصور البورتريه.

