الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"قلب فى المنفى".. معرض جديد لـ منال ديب بواشنطن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:59 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
نظّم جاليري "صندوق القدس The Jerusalem Fund Gallery" في العاصمة الأمريكية واشنطن، معرضًا شخصيًا للفنانة الفلسطينية منال ديب، المقيمة في أمريكا حاليًا تحت عنوان " قلب في المنفى".

وقد ضمّ المعرض 32 لوحة، وأعمالًا فنية رقمية، إضافة إلى خمسة أعمال فيديو وُزعت في أماكن مختلفة على من صالة المعرض معظم الحضور كان من العرب والأجانب المعنيين بالقضية الفلسطينية أو المتعاطفين معها، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر القادم.

وأعمال الفنانة منال ديب تهتم في غالبيتها بالعناصر المكونة للبيئة الفلسطينية عموما "الأم والأرض والبدايات والنهايات والموت والإنسانية" وكلها رموز تدور في محور واحد يشكل في الأخير علما أخضرا يرفرف بهوية فلسطينية.

وتظهر المرأة في معظم آعمال "ديب" كما تتخيلها، احتجاج صامت وشريط من حروف اللغة العربية ملفوف حول رأسها مثل وشاح يحدد هويتها وانتمائها العظيم، كل طبقة لونية وكأنها قبس حقيقي من فترة عايشتها، وكأنها معزوفة طويلة للوجع المقيم بخفوت ودون ضجيج، الأنثى في أعمالها ليست أنثى بقدر ما هي رمز حقيقي يشير إلى العديد من الأشياء فهي "الأم والابنة والجدة" وإن كن كلهن بلسان عربي.

وتهيمن على "ديب" لوحات للتذكر.. فهنا بعض أعمالها مثل قصص قصيرة صيغت بطريقة الفلاش باك، بتحدد هذه الطفلة الصغيرة التي ترمح هنا وهناك وتدور منذ تباشير الصباح وحتى الأفق اللوني الجميل، هنا هي في رام الله، وهنا القدس، وهنا فلسطين الأبية التي مرت بها وشاهدتها عبر آليات مغايرة، فتسترجعها لتخلّدها في أعمال فنية، كما هو الحال في لوحة "إلى الأبد في عقولنا"، حيث تتذكر الفنانة أفراد الأسرة برمتها، أو غيرها من الأُسَر الفلسطينية، فالدلالة قد تخرج من إطار الذات إلى الموضوع أو تتجاوز الخاص إلى ما هو أعمّ وأشمل.

منال ديب وُلدت في مدينة رام الله في فلسطين، وأكملت دراستها الإعدادية هناك، ثم انتقلت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ودرست فنون الأستوديو في جامعة ألينوى في شيكاغو، وحصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات متعددة التخصصات، مع التركيز على علم نفس الفن، في جامعة جورج مَيْسِن في فرجينيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

قبلات الفيشاوي لزوجته وهروب معز مسعود.. أبرز لقطات افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح يرحل عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

منذ حوالي 12 ساعة

أزارو وأيمن أشرف خارجها.. 25 لاعباً بقائمة الأهلي للسوبر

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

حجز بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

أيام زمان

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

الصحة

خلل الساعة البيولوجية يؤثر على صحة الأمعاء

فائدة غير متوقعة للجبنة على صحة الأوعية الدموية

علماء بالإمارات يعيدون"علاجا بكتيريا" مثيرا للجدل ضد السرطان

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

الرئيس نيوز

عادت نادمة ومعتذرة.. صاحبة فيديو «إسقاط مصر» تتراجع وتعتذر للرئيس

"الكاف" ينفي تصريحات مرتضى منصور بشأن مباراة الزمالك والترجي

حبس خطيب مسجد بـ"الأوقاف" انتحل صفة "مأذون شرعى"

رغم انفصالهما.. شيري عادل ومعز مسعود يظهران معا في الجونة

منوعات

نتيجة الثانوية الليبية بالاسم ورقم الجلوس

استعلم عن نتائج الثانوية ليبيا 2019: موقع نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا برقم الجلوس موقع وزارة التعليم

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

إنزال فوج المظلات الروسي بعتاده ومعداته

كشكول

تقسيم الدراسة لفترتين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبي في بولاق الدكرور

"شعلان" يعلن عن استعدادات جامعة الزقازيق للعام الدراسي الجديد ‭

تكريم 49 طالب أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم

"حجازي" يشيد بمدارس العياط ويأمر بصرف مكافآت مالية

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

قريبًا.. تدمير الأورام السرطانية بهذه الطريقة

الحكومة تبحث آليه دعم صغار المزارعين

شرطة التموين تواصل جهودها ضلبط الأسواق

ضخ كميات كبيرة من ألبان الأطفال المدعمة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

"قلب فى المنفى".. معرض جديد لـ منال ديب بواشنطن

وائل خورشيد يكتب: لا حياد في الحب

الأحد المقبل.. "فنون بابل" في معرض فن تشكيلي بوسط القاهرة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

صفحتنا ع الفيس بوك