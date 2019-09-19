مباراة السوبر.. الأهلى والزمالك حبايب قبل بداية الكلاسيكو

يقيم لاعبو الأهلي والزمالك في فندق واحد قبل بدء المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة السوبر المحلي، لحاملي الدوري والكأس.



ويخضع الفريقان في معسكر مغلق حاليا حتى يوم الغد فى نفس الفندق استعدادًا للمباراة التى ستجمع بينهم فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع.



ودخل الزمالك معسكره مبكرًا أمس الأربعاء والتحق به الأهلى فى نفس الفندق استعدادا للمواجهة التى ستجمع بينهما ويدخل الفريق الأحمر المباراة معنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل للدور التالى من البطولة.



ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز والتتويج بالسوبر لمصالحة جماهيره خاصة بعدما هُزم فى مباراته الأخيرة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى إطار اذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، لذلك يهدف الأبيض من خلال القمة فى التأكيد على جدارته هذا الموسم بشأن استعداده للمنافسة على مختلف البطولات والتتويج بلقب السوبر، بعدما أخفق فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى على الرغم من تصدره جدول الترتيب لأسابيع كثيرة منذ بداية المسابقة قبل تراجعه فى الأسابيع الأخيرة، ليتوج به الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخه وبفارق 8 نقاط عن أبناء ميت عقبة قبل أن يصالح جماهيره مؤخرا بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز فى النهائى بثلاثية نظيفة.