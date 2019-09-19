محمد كريم: "A score to settle" أولى خطواتي في هوليوود

عبر الفنان محمد كريم، عن سعادته بالمشاركة في الفيلم العالمي A score to settle، قائلًا إن الفيلم قد حقق ردود فعل إيجابية.



وأضاف خلال لقائه، على هامش فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته لثالثة، اليوم الخميس: "كنت عاوز أعمل حاجة خارج الصندوق"، مشيرا إلى أنه سعى كثيرًا من أجل تحقيق هذه الخطوة.



وتابع: أجريت أكثر من 2000 تجربة أداء من أجل المشاركة في فيلم عالمي، معلقا: "سنين رايح جاي عشان أحقق الخطوة دي، ودي أول خطوة مهمة ليا في هوليوود".



