المركزي: 152.6 مليار جنيه حجم الالتزامات وحقوق الملكية للبنوك

كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له بنهاية العام المالي 20182019 أنه بالنسبة للالتزمات وحقوق الملكية في البنوك فأن رأس المال بلغ 152.6 مليار جنيه.



وأضاف "المركزي" في تقريره أن حجم الاحتياطيات بلغ 236 مليار جنيه، بينما حجم المخصصات بلغ 122.2 مليار جنيه.



وأشار إلى أن حجم السندات والقروض طويلة الأجل 166.6 مليار جنيه.

