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رياضة

كلوج يفوز على لاتسيو 2-1 وإشبيلية يقهر كارباج بالدوري الأوروبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حقق فريق كلوج الروماني فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "كونستانتين رادوليسكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم لاتسيو الإيطالي بهدف في الدقيقة 25 عبر لاعبه بارتولومو جاسينتو، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في العودة للقاء بقوة، وتسجيل هدفين متتاليين عن طريق سيبريان دياك من ضربة جزاء في الدقيقة 41، وبلال العمراني في الدقيقة 75.

ومنح الفوز صدارة المجموعة لفريق كلوج الروماني برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي فريقا سيلتك الأسكتلندي ورين الفرنسي في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويذيل لاتسيو الترتيب بدون نقاط.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، تعادل رين الفرنسي مع ضيفه سيلتك الأسكتلندي في المباراة التي أقيمت على ملعب "روازون بارك" بفرنسا، حيث تقدم مباي نيانج بهدف لرين من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وتعادل سليتك من ضربة جزاء أيضا سجلها ريان كريستي في الدقيقة 59.

وفي مباراة أخرى بالبطولة ذاتها، فاز فريق إشبيلية الإسباني على مضيفه كارباج الأذربيجاني بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها خافيير هيرنانديز ومنير الحدادي وأوليفيه توريس في الدقائق 62 و78 و85، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة، والتي شهدت أيضا انتصار فريق ديديلانجي بطل لوكسمبرج على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي بنتيجة 4-3.

كما فاز فريق بازل السويسري على ضيفه كراسنودار الروسي بنتيجة 5-0، وخيتافي الإسباني على ضيفه طرابزون سبور التركي بهدف نظيف.

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