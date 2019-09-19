مقدمة كوميدية لأكرم حسني في حفل افتتاح الجونة السينمائي

قدم الفنان أكرم حسني، أغنية "حفلة"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي تحمل اسم "السينما الإنسانية".



وما زاح أكرم حسني، النجوم المشاركين في حفل الافتتاح قائلًا: "كان لازم حد يطلع يقضي على الأسطورة اللي بتقول إن تامر حبيب ويسرا هما اللي يغنوا في المهرجان".



وأضاف: "في الدورة الأولى قدم تامر حبيب، أغنية "3 دقات"، مع أبو ويسرا، وبعدها أغنية العالم جونة، ظهر فيها كل أعضاء المهن التمثيلية وأنا لا أنت ما رقمي مش معاك".



وتابع: "عندما كلمني عمرو منسي لأقدم أغنية الافتتاح، سألته راجعتوا تامر حبيب في الخطوة دي قبل ما تكلموني؟".

