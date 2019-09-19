أرسنال يفوز على فرانكفورت 3-0 في الدوري الأوروبي لكرة القدم

حقق فريق أرسنال الإنجليزي، فوزا كبيرا على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "كومرزبنك أرينا"، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



سجل ثلاثية أرسنال، جوزيف ويلوك في الدقيقة 38، وبوكايو ساكا في الدقيقة 85، وبيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 87، ليحصد الفريق الإنجليزي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الأوروبية ويتصدر المجموعة السادسة، بينما تذيل فرانكفورت الترتيب بدون نقاط.



وفي مباريات أخرى أٌقيمت في نفس التوقيت، فاز ستاندر دو لياج البلجيكي على فيتوريا جيماريش البرتغالي بهدفين نظيفين، ودينامو كييف الأوكراني على مالمو السويدي بهدف دون رد، وكوبنهاجن الدانماركي على لوجانو السويسري بهدف نظيف، وآيندهوفن الهولندي على سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-2، ولاسك لينز النمساوي على روزنبورج النرويجي بهدف نظيف.