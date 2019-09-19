الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يبحث مع رئيس هيئة الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:33 م
الرئيس التونسي المؤقت
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
أ ش أ
طباعة
حث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستجدات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة والمتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وما سيترتب عنها بالخصوص في تحديد موعد الجولة الثانية.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بقصر قرطاج مساء اليوم الخميس، التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمرشحين المتأهلين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أفاد بفون بأن رئيس الجمهورية أكد دعمه المتواصل للهيئة لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كل الإمكانيات لحسن سير الانتخابات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

منذ حوالي 12 ساعة

تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

رسميًا.. علي بن فليس يرشح نفسه لرئاسة الجزائر

منذ ساعة و 23 دقيقة

محمد فراج برفقة خطيبته للمرة الأولى في الجونة السينمائي.. فيديو

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

حجز بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير

مباراة السوبر.. مفاجأة في قائمة الأهلي ضد الزمالك

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

خلل الساعة البيولوجية يؤثر على صحة الأمعاء

فائدة غير متوقعة للجبنة على صحة الأوعية الدموية

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

دراسة: فقر الدم لدى الحوامل يؤدي لإصابة الطفل بالتوحد

الرئيس نيوز

رغم انفصالهما.. شيري عادل ومعز مسعود يظهران معا في الجونة

المخابرات الروسية: من السابق لأوانه اتهام إيران بقصف "أرامكو"

خبراء: تصريحات وزير الري الإثيوبي تخالف القانون الدولي للأنهار

البنوك عرضت إقراض الحكومة 76 مليار جنيه.. و"المالية" اكتفت بـ19 مليارا

منوعات

نتيجة الثانوية الليبية بالاسم ورقم الجلوس

استعلم عن نتائج الثانوية ليبيا 2019: موقع نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا برقم الجلوس موقع وزارة التعليم

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

إنزال فوج المظلات الروسي بعتاده ومعداته

كشكول

تقسيم الدراسة لفترتين بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبي في بولاق الدكرور

"شعلان" يعلن عن استعدادات جامعة الزقازيق للعام الدراسي الجديد ‭

تكريم 49 طالب أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم

"حجازي" يشيد بمدارس العياط ويأمر بصرف مكافآت مالية

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

“النشار”: الطاقة الشمسية ارخص لتشغيل طلمبات الرى 

تدشين “حملة وقفتك بالدنيا” للتوعية عن خشونة والتهاب المفاصل

دواء مصري يُحد من آلام خشونة الركبة والعمود الفقري في أسبوعين فقط

“الفاو” تتعاون مع “الزراعة” لتطوير الرى الحقلى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

الأحد المقبل.. "فنون بابل" في معرض فن تشكيلي بوسط القاهرة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

"تونا الجبل" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

صفحتنا ع الفيس بوك