الرئيس التونسي يبحث مع رئيس هيئة الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية

حث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستجدات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة والمتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وما سيترتب عنها بالخصوص في تحديد موعد الجولة الثانية.



وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بقصر قرطاج مساء اليوم الخميس، التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمرشحين المتأهلين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



من جانبه، أفاد بفون بأن رئيس الجمهورية أكد دعمه المتواصل للهيئة لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كل الإمكانيات لحسن سير الانتخابات.