موقف محرج لـ نسرين الراضي قبل تكريمها من مينا مسعود

تعرضت الفنانة المغربية نسرين الراضي، لموقف محرج، خلال صعودها لتسلمها جائزة eda من الفنان المصري العالمي مينا مسعود، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينماي الدولي في دورته الثالثة.



وتسلمت نسرين الراضي الجائزة عن فيلم "آدم"، والذي يحكي قصة 3 سيدات من شمال إفريقيا.



وعبر مينا مسعود عن سعادته بالفيلم، مؤكدًا أنه جعله يشعر بالفخر بوالدته وشقيقته والطريقة التي ربته بها، كما أن مصدر فخره هو أنه ابن لسيدة من شمال إفريقيا.

