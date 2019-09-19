مدحت صالح: أشارك بـ"الفارس والأميرة" في مهرجان الجونة

قال الفنان مدحت صالح، إنه يشارك في مهرجان الجونة في دورته الثالثة بفيلم «الفارس والأميرة»، قصة وسيناريو وإخراج بشير الديك، والرسوم المتحركة تصميم مصطفى حسين.



وأضاف خلال كلمته على هامش مهرجان الجونة الثالث، أن فيلم «الفارس والأميرة» أول تجربة في العالم العربي لنوعية أفلام الإنيميشن، والعمل استغرق حوالي 20 عامًا لتنفيذه، مُعبرًا عن سعادته الشديدة بالفكرة، خاصة أنها تحجز لمصر مكانًا وسط العالم في مجال الأفلام الأنيميشن.



يُذكر أن حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة شهد حضور عدد كبيرمن الفنانين المصريين من بينهم أشرف زكي، نقيب الفنانين، والفنانة روجينا، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنانه ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي.

