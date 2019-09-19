الأعلى للجامعات يوافق على قبول طلاب الأزهر بجامعة العريش

أعلن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قبول جميع طلاب الأزهر بنين وبنات في كليات جامعة العريش.



وأكد النادي - في بيان الليلة - أن المجلس وافق فى اجتماعه اليوم بجامعة بورسعيد على قبول جميع طلاب المعاهد الأزهرية فى كليات جامعة العريش، وذلك تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم من الدراسة خارج سيناء، مشيرا الى أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير قبول الطلاب فى كليات الجامعة طبقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات.