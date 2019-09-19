الداخلية تكثف استعداداتها الأمنية لموسم المدارس

كثفت وزارة الداخلية من استعداداتها الأمنية الخاصة بالموسم الدراسي؛ لتأمين الطلبة والعملية التعليمية، وتوفير الجو الملائم للطلاب.



وشدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضرورة توفير كافة الخدمات الأمنية اللازمة؛ لتأمين الطلبة أثناء عملية الدخول والخروج من وإلى المدارس.



وتشمل تلك الخطة توفير عدد من الأقوال والخدمات الأمنية؛ للانتشار أمام وفي محيط المدارس؛ لضبط أي عناصر مشتبه فيها، والتي من شأنها الإخلال بالأمن العام والعملية التعليمية.



في ذات السياق تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المراكز التعليمية والكيانات الوهمية المشبوهة في كافة المحافظات، والتي من شأنها الأضرار بالعملية التعليمية.



وأنهت الإدارة العامة للمرور، استعداداتها لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وتشمل الخطة تنسيق عالي المستوى فيما بين قطاع الأمن العام، برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، وقطاع مكافحة الجريمة المنظمة بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي، بشن حملات دورية على محيط المدارس والجامعات، والاستعانة بكلاب الشرطة؛ لضبط مروجي المخدرات على الطلبة حماية للعملية التعليمية، وضبط عناصر الشغب التي تحاول التواجد أمام المدارس.



كما قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للمرور على المدارس، وعمل حرم آمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار، والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة، حفاظا على سلامتهم والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال، وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسيير الحركة المرورية.