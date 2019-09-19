لارا إسكندر: مهرجان الجونة يكشف للعالم اهتمام مصر بالفن

قال الفنانة لارا إسكندر، إن مهرجان الجونة السينمائي يخدم السينما المصرية.



وأضافت خلال لقائها على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينيمائي في دورته الثالثة: إنها فخورة جدًا بالمهرجان، مشيرة إلى أن مهرجان الجونة السينمائي يكشف للعالم كيف تحترم وتهتم مصر بالفن والفنانين.



وأوضحت أنها تنتظر مشاهدة العديد من الأفلام، على رأسها فيلم الفنانة هند صبري "نورا تحلم"، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالإضافة إلى رغبتها في مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة".



واختارت الفنانة لارا إسكندر، فستانا أنيقا أسود اللون مطرز.



يُذكر أن حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة شهد حضور عدد كبير من الفنانين المصريين من بينهم أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنانة روجينا، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنانه ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي.

