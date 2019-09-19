تامر أمين: ادعموا حسام البدري.. فسقوطه فشل لمصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن اتحاد الكرة، لم يرض باشتراطات إيهاب جلال الفنية، لهذا أعلن جلال أنه سيكمل مع النادي المصري البورسعيدي.



وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، أن الجميع ظن أنه بعد رفض إيهاب، سيقع الاختيار على حسام حسن، لكن تفاجأ الجميع باختيار حسام البدري.



ووجه أمين، التهنئة للبدري، قائلًا: "مبروك لحسام البدري، مهمة ثقيلة، قيادة منتخب مصر ليست مهمة سهلة، لم أكن مفضلًا لحسام البدري، كنت أتمنى شباب ووجوه جديدة، والتي يمثلها إيهاب جلال من بين المرشحين، ومن خارجهم كنت أتمنى عماد النحاس، الذي سيكون واحدا من أهم مدربي مصر".



ووجه أمين، رسالة للجماهير، قائلًا: "المدير الفني لمنتخب مصر يستحق الدعم، لأن سقوطه فشل لمنتخب مصر، كل الدعم والتأييد والمؤازرة لحسام البدري وأعوانه، لو فشل نقيم ونحاسبه، لكن لا نفشله من البداية لأنها تسمى تصفية حسابات".

