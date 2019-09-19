أكرم حسني يغني "حفلة" في حفل افتتاح الجونة السينمائي

قدم الفنان أكرم حسني، أغنية "حفلة"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، والتي تحمل اسم "السينما الإنسانية".



ورافق أكرم حسني، خلال أدائه للأغنية فرقة راقصة، وحازت على إعجاب كل حضور الحفل.



يذكر أن المهرجان يشهد حضور كل من الفنانة إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير، وغيرهم عدد كبير من النجوم.

