مينا مسعود يشارك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:12 م
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شارك مينا مسعود نجم هوليوود على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثالثة لـ مهرجان الجونة السينمائى 2019 اليوم الخميس.
وعبر مينا مسعود بطل الفيلم العالمي "علاء الدين" عن سعادته بتواجده في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالرغم من كونها رحلة سريعة جدًا مدتها ١٢ ساعة فقط.
مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولًا فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.
وأوضح مسعود في تصريحاته لقناة ON E على السجادة الحمراء، أنه قام بتأسيس مؤسسة تضم عددا من الفنانين من أصول عرقية مختلفة من أولئك الذين يعملون منذ سنوات وليس لديهم فرصة في هوليوود التي تعطي الفرصة لأشخاص معينين بحسب وصفه.
وعبر مينا مسعود بطل الفيلم العالمي "علاء الدين" عن سعادته بتواجده في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالرغم من كونها رحلة سريعة جدًا مدتها ١٢ ساعة فقط.
مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى "Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولًا فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.
وأوضح مسعود في تصريحاته لقناة ON E على السجادة الحمراء، أنه قام بتأسيس مؤسسة تضم عددا من الفنانين من أصول عرقية مختلفة من أولئك الذين يعملون منذ سنوات وليس لديهم فرصة في هوليوود التي تعطي الفرصة لأشخاص معينين بحسب وصفه.