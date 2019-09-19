حبس عصابة حاولت خطف نجل مقاول في الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل وصديقه٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيهها لهما تهمة تهديد مقاول، ومحاولة خطف نجله، مقابل دفع مبلغ مادي كفدية، وطالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقي رئيس رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من "عماد. م" في العقد الخامس من عمره، مقاول، مقيم بمنطقة حدائق الأهرام، يفيد بتلقيه اتصالًا من مجهولين بالتهديد بخطف نجله، في حال عدم دفع مبلغ مالي كفدية.



وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضعت خطة أمنية، تتمثل في فحص علاقة المبلغ بمن حوله؛ لبيان عما إذا كان على خلاف مع أحد أو عدمه، كما تم فحص المكالمات، التي تلقاها المبلغ، والاستعلام عن الرقم الذي تلقى منه المكالمة.



وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تحديد هوية الجناة؛ من خلال السير في بنود الخطة الموضوعة، وتبين أنهما كل من "عماد. ع" عامل، وصديقه "عمرو. م" نقاش، وبإعداد الأكمنة، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول، أنه كان يعمل لدى المبلغ منذ فترة، وترك العمل، وبعد ذلك قرر سرقته؛ لكونه على علم بأن المبلغ ميسور الحال، لذلك استعان بصديقه؛ لتنفيذ خطتهما وأحضرا خط هاتف محمول، واتصلا على المبلغ، وطلبا مبلغ مالي؛ مقابل عدم خطف نجله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

