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تعرف على نظام حجز علاج "فيروس سى" الجديد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
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نقدم لكم من خلال هذه السطور النظام الآلى لحجز العرض للعلاج بعقارات علاج فيروس سى الجديدة، وذلك نقلا عن موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهي:

- أدخل على موقع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسجيل حجز علاج الالتهاب الكبدى فيروس سى بالأدوية الجديدة بلجان الكبد بالفروع التابعة للهيئة (والتى توفر العلاج بحسب البروتوكول الطبى الذى يحدد السن للمسموح لهم بتلقى العلاج للمرضى من 18 سنة بشرط استيفاء الاشتراطات الطبية المحددة ببروتوكول العلاج).

- بعد استكمال التسجيل قم بطباعة البيان الخاص بك الذى سيظهر بعد التسجيل وتوجه إلى لجنة الكبد مع البيانات التالية فى الميعاد المحدد لك مع:
- بطاقة الرقم القومى الخاصة بك وصورة منها.
- بطاقة التأمين الصحى على أن تكون سارية وصورة منها.
- المستندات الطبية الخاصة بك وهى التحاليل الطبية الخاصة بتشخيص الالتهاب الكبدى فيروس سى التى تم إجرائها بمعامل التأمين الصحى، على أن تكون قد تم إجرائها فى خلال ستة أشهر من تاريخ التسجي أو أكثر، وفى حالة عدم توافرها يرجى التوجه للعيادة التابع لها وطلب العرض لعمل التحاليل المطلوبة قبل ميعاد العرض على اللجنة.

- لاحظ أنه فى حال حجزك فى أحد الأيام التى سيقرر أنها أحد الإجازات الرسمية فأن النظام سيقوم بتغير التاريخ أتوماتيكيا إلى أقرب تاريخ قبل أو بعد يوم الإجازة الرسمية متاح فأعد الاستعلام عن بيانك وطباعة بيان الحجز قبل الذهاب إلى اللجنة.

- لاحظ أن أى خطأ فى البيان أو عدم اكتمال البيان بشكل سليم سيمنعك من التسجيل لاحقا؛ إلا بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء حجزك الأول وأن إعادة حجزك ستكون مشروطة بذلك وبوجود أماكن وتواريخ خالية مستقبلا لمرضى لم يتم مناظرتهم.

- التحاليل والفحوصات المطلوبة، هى:
-Fasting plasma glucose Hba 1c if diabetic
- Hba 1c if diabetic
- Serum creatinine
- WBC
- Hemoglobin
-AFP
- platelets
- AST
- ALT
- Prothrombine concentration or INR
- Total bilirubin
- Serum albumin
- HBsAg
- Pregnancy test (ladies in child-bearing period)
- HCV RNA
- quantitative
- Abdominal ultrasonography

- المرضى الأكبر من 65 عامًا يشترط للتقدم وقبول الأوراق للتقييم ووجود تقرير من طبيب القلب مرفقا به "ECG، echocardiography"، تفيد بإمكانية العلاج.

- فى حالة وجود أى استفسارات بخصوص التسجيل أو معلومات عن العلاج يرجى مراجعة الخط الساخن 106 للرد على استفساراتكم وطلباتكم.

- بعد التسجيل اتبع التعليمات التالية قم بإدخال اسمك الثلاثى كامل قم بإدخال رقمك القومى من 14 حرفا ولا تخطئ فى الرقم قم بإدخال رقم التأمين الخاصة بك بدون إدخال مسافات أو شرط أو حروف قم بإدخال عنوانك فى حدود 50 حرفا وبدقة قم باختيار الفرع واللجنة بدقة واكتب اسم العيادة التى تتلقى فيها خدمتك اختر قانونك العلاجى بدقة وبيانات الهاتف والمحمول اختر التاريخ المناسب لك وتأكد من أنه تم نقله فى حقل التاريخ الذى تم تحديده هو، ثم اضغط على تسجيل وأكد إقرار صحة بيانك ثم سجل دون أى مشكلات إذا حدث معك أى لبس فقم بالاتصال بالخط الساخن 106 وسيقومون بمساعدتك لحظيا فى عملية التسجيل.

- لعرض الحجز السابق (اخر حجز تم) أدخل رقمك القومى.

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