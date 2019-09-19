كندة علوش برفقة عمرو يوسف في أول ظهور لها بالمهرجانات بعد ولادتها

وصل الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنان كندة علوش، لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والتي تحمل اسم "السينما الإنسانية".



وتألقت الفنانة كندة علوش بإطلالة زرقاء خطفت بها الأنظار ويعد هذا هو المشاركة الأولى لها في المهرجانات منذ ولادتها لابنتها "حياة".



وتحدثت الفنانة كندة علوش، عن ابنتها قائلة: "تعلمت منها الكثير من الأشياء وأهمها الصبر، وتعد هذه هي المرة الأولى التي أتركها فيها منذ 10 شهور هي عمرها الآن".



وعن عودتها للعمل الفني أكدت أن ابنتها حياة هي أهم شيء بالنسبة لها وأن الأسرة أهم، وأوضحت أنه عندما يكون هناك شيء يستحق النزول للعمل فإنها سترحب بذلك.



وقال الفنان عمرو يوسف، إن ابنته حياة هي حب جديد عليه، وتعلق بها وأصبح يتمنى العودة للمنزل للعب معها.



كما علق على نجاح فيلم "ولاد رزق2"، مؤكدًا أن استمتاعه بالنجاح لديه عمره 5 دقائق، ويعيش بعدها شهور الخوف وماذا سيحدث بعد الآن، لأن كل ما يشغله أن يطور من نفسه ويسعد الجمهور ويتفوق على ما قدمه.

