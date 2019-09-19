اتحاد المحامين يعلن تضامنه مع الرئيس والجيش ضد قوى الشر

أصدر الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر برعاية وإشراف سامح عاشور، ورئاسة المحامي عبدالمنعم نوح، بيانا أكد فيه أن كافة أعضاء ومؤسسي ورؤساء الاتحادات المنبثقة من الاتحاد العام بالمحافظات المختلفة يؤيدون القيادة السياسية الحالية، ويعلنون كامل تضامنهم مع القوات المسلحة المصرية ودعم رجال الشرطة البواسل.



وقال عبدالمنعم نوح مؤسس الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر، إننا جميعا ندعم عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مسيرة الإصلاح والتطوير لظهور نهضة مصر الحديثة من أجل الاستمرار فى البناء الاقتصادى لمصرنا الحبيبة، وذلك ردا على الفئات الضالة والهدامة التي تحالفت مع قوى الشر من أجل محاولة فرض الهيمنة والسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب المصرى، والعمل على زعزعة الثقة بين فئات الشعب المصرى وقواته المسلحة.



وشدد: أبدا لن تسقط مصر رغم أنف الخونة والمرتزقة والعملاء وسنسقط داعمي الإرهاب الأسود اللعين، ونعلن جميعا مساندة الوطن وحصن حصين خلف الجيش المصرى العظيم خير أجناد الأرض الأبطال.