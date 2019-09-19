إطلالة رانيا يوسف بـ"الجونة السينمائي" تثير الجدل من جديد (صور)

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، على مسرح المارينا بمنتجع الجونة، وظهرت العديد من الإطلالات الجريئة التي لفتت الأنظار.



وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة للغاية، وارتدت فستان مفتوح من الأعلى واحتفظت برونقه بشكل كبير.



وحضر فعاليات حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم منهم يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوغدير ولفيف كبير من النجوم الذين يحرصون على حضور المهرجان ومتابعة أفلامه المتميزة وبرامجه المختلفة.