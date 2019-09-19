داليا البحيري بـ"2 تاتو" على رد كاربت مهرجان الجونة (صور)

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، على مسرح المارينا بمنتجع الجونة، وظهرت العديد من الإطلالات الجريئة التي لفتت الأنظار.



وظهرت الفنانة داليا البحيري بأكثر من تاتو وفستان مثير، حيث بدت خلال تواجدها في المهرجان بشكل جديد من حيث إطلالتها، وأظهرت وجود "تاتو" في أعلى الكتف وآخر في منتصف يدها.



