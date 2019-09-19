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رياضة

"كماتشو ومدبولي وهمام طارق" في قائمة الإسماعيلي للقاء الجونة بالدوري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:14 م
الصربي ميودراج يسيتش
الصربي ميودراج يسيتش
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أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد السبت، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز 2019-2020.

وشهدت قائمة الإسماعيلي، تواجد اللاعبين الجدد محمد كماتشو وهمام طارق وإبراهيم أبواليزيد وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي.

جاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: "محمد مجدي عبدالفتاح ومحمد فوزي في حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمد هاشم وإبراهيم أبواليزيد ومحمد كماتشو في الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدي ومحمد بيومي وهمام طارق وأحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي في الوسط، وجيه عبدالحكيم وبنسون شيلونجو ومحمد حمدي زكي في الهجوم".

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