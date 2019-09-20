حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 20 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تتحسن الأوضاع المهنية، وتتسارع الخطى فتقدم على إنجاز وتبدو مسرورًا بنفسك، وتوقع عقدًا أو تقوم بسفر يرضيك.



عاطفيًا: تبدو معاندًا مشاكسًا ومتراجع المزاج، حاول أن تهدّئ من روعك ولا تضخّم الأمور ولا تطرح أفكارًا تعجيزية، وحاول ألا تخيّب أمل الحبيب.



صحيًا: صحتك في الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط في حياتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.