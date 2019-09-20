حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 20 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: اعرف أن تقول كفى، تقرر الهدم من أجل البناء مجددًا، وتقفل الباب على ما تعتبره غير مفيد، وتبدو مقدامًا ويعمل فكرك بشكل وقاد وتتفهم الأمور أكثر.



عاطفيًا: تشاطر الحبيب أوقاتًا جميلة من الفرح والتودد والحميمية، جو دافئ يشجع على تبادل الأحاديث والأسرار، فتقرب المسافة بينكما ويسود جو من الإلفة والثقة المتبادلة.



صحيًا: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.