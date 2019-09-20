حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 20 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: لا أعتقد أنّ أحدًا قادر على الوقوف في دربك، فلا تتراجع عند المواجهة ولا تخش خصمك، أنت قويّ وقادر على استيعابه وقلب المعطيات لمصلحتك.



عاطفيًا: تتعرّض لإساءة أو تعاني إحباطًا أو معاكسة قوية، حافظ على هدوء أعصابك، ولا تكن عدائيًا، بل كن مرنًا جدًا إذا أردت الاستمرار في علاقتك بالشريك.



صحيًا: عليك البدء بالالتزام بنظام غذائي متوازن، فوزنك الزائد أصبح مثار سخرية، لذا عليك الإسراع حتى لا تصل إلى مرحلة لا تتمكن فيها من السيطرة عليها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.