ندى بسيوني: أمارس رياضة روحية وأقرأ في كتب الصوفية

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها تمارس رياضة روحية، وتحب قراءة الكتب الصوفية وتحليل فكرهم، والتأمل في حب الصوفيين لكل مخلوقات الله.



وأضافت بسيوني خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفنانة الراحلة مديحة كامل ساندتها في بداية مشوارها، مردفة: "عملت معها في فيلم المزاج، كانت تقف لي في الكلوزات، وكنت أمثل دور أختها الصغيرة وأزوها في السجن".



وأوضحت أن أعمالها مع الفنان أحمد عبد العزيز حققت نجاحا كبيرا، مثل "البحار مندي"، و"أريد رجلا".



وأشارت إلى أن وجدانها تشكل من روايات يوسف السباعي، وتعشق كل من مثل له، لهذا نجميها المفضلين هما عماد حمدي، ومحمود ياسين.