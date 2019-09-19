إطلالة جريئة ليسرا ورائعة لعمرو يوسف وكندة علوش بمهرجان الجونة (صور)

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، على مسرح المارينا بمنتجع الجونة، وظهرت العديد من الإطلالات الجريئة التي لفتت الأنظار.



وأطلت النجمة يسرا بفستان مفتوح من الضهر، كما تألق الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش بإطلالات رائعة خلال تواجدهما على الريد كاربت الخاص بالمهرجان.



يعرض المهرجان ٨٠ فيلما متميزا معظمها قادم من مهرجانات عريقة وبعضها حصد جوائز عديدة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.