"اتحاد الصناعات": مصر لديها العديد من مصادر الطاقة البديلة

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قطاع الكهرباء في مصر كان يعاني من قصور كبير، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور بدأ بالتعاقد مع شركة سيمينز على ثلاث محطات كبار لتوليد الكهرباء.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC: أن هذه المحطات غطت الفجوة الموجودة بالكهرباء، مشيرا إلى أن تغطية تكلفة محطات الكهرباء الجديدة خلال خمس سنوات فقط من تشغيلها.



وأوضح رئيس لجنة الطافة باتحاد الصناعات: أن مصر لديها العديد من مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



