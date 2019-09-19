ريال مدريد نادم على قرار رحيل كيلور نافاس

يعاني الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من إثبات ذاته أو تقديم أداء مميز مع ريال مدريد منذ انضمامه له قادمًا من تشيلسي في صيف عام 2018.



وكان العرض السيئ الذي قدمه كورتوا ليلة أمس أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي خسرها المرينجي بثلاثة أهداف نظيفة داعيًا لمراجعة أخطاء ريال مدريد من الداخل.



وحسب صحيفة أو كيه دياريو، فإن فريق عمل المدرب زين الدين زيدان يشعرون بالندم على قرار ترك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يرحل إلى باريس سان جيرمان.



وطلب نافاس الرحيل عن نادي ملعب السانتياجو برنابيو بعد أن أدرك أنه سيكون الخيار الثاني طوال الموسم الجديد وراء تيبو كورتوا.