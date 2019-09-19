"المصريين الأحرار" بالإسكندرية: أزمة "الحزام الأخضر" فى طريقها للحل

أكد النائب طارق السيد أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، أن مشكلة الأهالي بالأراضي الزراعية بالحزام الأخضر في طريقها للحل، وأنه سيتم تحويل الملفات الخاصة بالأراضي من هيئة المشروعات إلى جهاز مدينة برج العرب.



ولفت نائب المصريين الأحرار إلى ما جاء من رد المركز الوطني للتخطيط لاستخدامات أراضي الدولة متسقًا مع خطابات محافظة الإسكندرية ووزارة الري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان ووزارة الزراعة والأمانة العامة لوزارة الدفاع واعتماد اعتدادات الملكية الصادرة من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية للأهالي منذ زمن طويل.



وقدم طارق السيد التحية إلى قيادات وأعضاء المصريين الأحرار في قطاع غرب بقيادة خالد العزومي على الجهود المبذولة في هذا الأمر.