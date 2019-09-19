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فايا يونان تتألق بإطلالة ذهبية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:57 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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وصلت الفنانة السورية فايا يونان، لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة والتي تحمل اسم "السينما للإنسانية"، وتستمر فعاليته حتى 27 سبتمبر.

وتألقت فايا، بإطلالة ذهبية أنيقة خطفت بها عدسات الكاميرات، وتعد هذه هي المشاركة الأولى لها بالمهرجان.

وشارك في الحفل من النجوم كل من الفنانة إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

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