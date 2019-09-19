رئيس UFC يتبرع بنفس مبلغ حبيب لمؤسسة بورييه الخيرية

كشف المقاتل حبيب نورماغوميدوف، عن قيامه ببيع قميص خصمه الأخير، في عرض UFC 242 داستن بورييه، والتبرع لصالح مؤسسة الأخير الخيرية.



وأكد حبيب على صفحته الشخصية على موقع انستجرام، أن ثمن القميص الذي باعه كان 100 ألف دولار، وقد تبرع بها جميعها؛ لصالح مؤسسة بورييه الخيرية.



وهو ما دفع بورييه للتأكيد عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر، أن دانا وايت رئيس UFC قد تحدث معه، وأكد أنه سوف يتبرع بنفس المبلغ، الذي تبرع به حبيب لمؤسسته الخيرية.



وكان حبيب قد واجه بورييه في عرض UFC 242، الذي أقيم في أبوظبي مؤخرًا، ونجح في الفوز عليه بعد أن أجبره على الاستسلام.



واحتفظ حبيب بهذا الفوز بلقب وزن الخفيف في اتحاد UFC، ومن المرتقب أن يواجه النجم توني فيرجسون في نزاله المقبل.