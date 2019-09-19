فوز "الأهلي" على "الحوار" في منافسات دوري اليد

استطاع فريق كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على نظيره "الحوار" بنتيجة 27 21 فى إطار رابع جولات الموسم المحلى 2019 2020.



وشهدت الجولة أيضا فوز الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 25 20، والطيران على حدائق الأهرام بنتيجة 32 26، والمعادي على جزيرة الورد بنتيجة 33 26، و6 أكتوبر على محافظة الفيوم بنتيجة 29 15.



وشهدت نتائج هذه الجولة تحقيق سبورتنج فوزًا غاليا على الزهور بنتيجة 28 22، والبنك الأهلي على الجزيرة بنتيجة 32 19، وسموحة على أصحاب الجياد بنتيجة 3626، فيما تعادل طلائع الجيش مع الأوليمبى بنتيجة 29 29.