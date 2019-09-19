موناكو الفرنسي يكشف عن إصابة مهاجمه الجزائري

أعلن نادي موناكو الفرنسي، إصابة المهاجم الجزائري إسلام سليماني في عضلة السمانة، لتهدد آماله في قيادة الفريق خلال مواجهة استاد ريمس، في الجولة السادسة، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب "أوجيست دولون".



وسيحسم البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو، يوم الجمعة المقبل، مسألة مشاركة سليماني من عدمها، في أعقاب التدريب الختامي للفريق.



واستعاد سليماني ذاكرة التهديف في الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف في أول مباراتين مع موناكو، ليصبح ثاني لاعب يحرز 3 أهداف أو أكثر في أول مباراتين له مع الفريق بالدوري الفرنسي خلال النصف قرن الأخير، بعد اللاعب إيمانويل ريفيير الذي حقق نفس الرقم عام 2013.



وعانى سليماني في آخر عامين من انتقادات عدة؛ بسبب فشله في إثبات وجوده خلال تجاربه الثلاث الأخيرة مع كل من ليستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين بالإضافة إلى فنربخشه التركي.



وانتقل اللاعب لبطل فرنسا في 8 مناسبات، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من ليستر سيتي، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2021.



وعاش سليماني أفضل أيامه الكروية مع سبورتنج لشبونة، حيث لعب لصالحه 111 مباراة أسهم خلالها في 72 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل.