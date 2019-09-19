الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

صراع كونتي وجيامباولو يسرق الأضواء في قمة ميلانو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
ستشهد مباراة قمة ميلانو، بعد غد السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، منافسة مثيرة بين أسلوبين مختلفين في التدريب أحدهما يمثله ماركو جيامباولو مدرب ميلان، الذي يميل في أسلوبه للهدوء في التعامل والآخر يمثله أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الذي تغلب عليه العصبية.

وسيخوض إنتر المباراة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الانتصار في المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري الإيطالي حتى الآن بينما يملك ميلان 6 نقاط لكنه هز الشباك مرتين فقط حتى الآن.

واستبدل الفريقان مدربيهما خلال الصيف لوضع حد لفترة غياب عن الألقاب تعود إلى 2011 حين توج ميلان بلقب الدوري وفاز إنتر ميلان بكأس إيطاليا.

ووقع اختيار إنتر على كونتي، الذي أحرز ثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس ولقبا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مشهور بإلقاء قوارير المياه حين يعتريه الغضب في غرف ملابس اللاعبين.

أما ميلان فاختار جيامباولو وهو مدرب معروف بالهدوء والصمت لكن أفضل ما حققه كان المركز التاسع مع سامبدوريا.

وصعد نجم جيامباولو البالغ من العمر 52 عاما تدريجيا رغم بعض التقلبات في مسيرته التدريبية منذ أن قاد أسكولي للترقي من الدرجة الثانية في موسم 2004-2005 وأمضى جيامباولو فترتين قصيرتين مع كالياري وفترة مع سيينا وحقق نتائج مقبولة ثم قضى ثلاثة أشهر مع تشيزينا.

وكل هذه الأندية كانت تنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل أن يعود مجددا إلى دوري الدرجة الثانية ويقضى فترات قصيرة مع فريقي بريشيا وكريمونيزي.

لكن الأداء الجيد الذي قدمه إمبولي تحت قيادته في 2015 في دوري الدرجة الأولى رفع أسهم المدرب وكذلك ما حققه مع سامبدوريا الذي دربه جيامباولو 3 مواسم كان فيها الفريق أقرب للتأهل إلى المنافسات الأوروبية منه للصراع على البقاء.

كما خاض 6 مواجهات قمة مع جنوى دون خسارة وحقق أربعة انتصارات وتعادلين.

وقال قبل انضمامه إلى ميلان: "أعشق الذين يحبون العمل الشاق دون ثرثرة. التواصل يمكن أن يكون من خلال التصرفات والمواقف وليس من خلال الكلام. أنا أفضل هذه الطريقة".

وعرض المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، الذي لعب تحت قيادة كونتي في يوفنتوس وتحت قيادة جيامباولو في سامبدوريا، مقارنة مثيرة بين أسلوبي المدربين.

وقال "كونتي مدرب قادر على أن يحسن الأداء بطرق مختلفة خاصة علي الصعيدين الذهني والشخصي. يقولها بشكل مباشر: إذا خسرنا أو تعادلنا فلا توجد ضرورة للحديث معه".

وتابع: "يحقق الانتصارات بهذا الأسلوب رغم أنها طريقة قاسية بالفعل. من الوارد أن ينفجر غضبا لكنه يفوز وأعتقد أن الحظ سيكون حليفه هذا الموسم. سيعلو نجم إنتر وسيلفت الأنظار".

لكن جيامباولو شخصية مختلفة تماما.

وأضاف كوالياريلا "شخصيته منطوية للغاية. تحدثت معه خمس أو ست مرات فقط خلال ثلاثة مواسم. كنت أنا الذي أذهب للحديث معه. قال لي إن كل شيء كان مثاليا".

وواصل: "لكن أسلوبه يماثل كونتي في بعض الأمور فهو لا يترك أي شيء للصدفة ويستعد للمباريات ويدرس أدق التفاصيل".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يرحل عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

خلل الساعة البيولوجية يؤثر على صحة الأمعاء

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

السيجارة الإلكترونية شبح جديد لصناعة الموت

احذر "السوشي" يحتوي بكتريا تدمر المضادات الحيوية

الرئيس نيوز

البنوك عرضت إقراض الحكومة 76 مليار جنيه.. و"المالية" اكتفت بـ19 مليارا

خبراء: الانتخابات الإسرائيلية تقود لتشكيل ائتلاف بين "اليمين الديني والوسط"

"الرقابة المالية" تدرس إصدار وثيقة "تأمين إجباري" ضد الطلاق

عاشور ينفي تنازل "المحامين" عن دعوى عدم دستورية "القيمة المضافة"

منوعات

نتيجة الثانوية الليبية بالاسم ورقم الجلوس

استعلم عن نتائج الثانوية ليبيا 2019: موقع نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا برقم الجلوس موقع وزارة التعليم

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

العالم يشهد وفاة حامل أو رضيع كل 11 ثانية

كشكول

جامعة المنوفية تشارك فى كرنفال الدراجات على مستوى الجامعات.. الأحد

"ألسن عين شمس" تجرى اختبارات تحديد المستوي لـ11 طالبا صينيا

النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي للمرة الثانية بالوادى الجديد

وصول 94% من الكتب المدرسية لمراحل التعليم بالوداي الجديد

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

“النشار”: الطاقة الشمسية ارخص لتشغيل طلمبات الرى 

تدشين “حملة وقفتك بالدنيا” للتوعية عن خشونة والتهاب المفاصل

دواء مصري يُحد من آلام خشونة الركبة والعمود الفقري في أسبوعين فقط

“الفاو” تتعاون مع “الزراعة” لتطوير الرى الحقلى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

الأحد.. "الفنون التقليدية فى مصر" بمكتبة الإسكندرية

عمارة المساجد في احتفال مكتبة القاهرة بيوم الفن الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك