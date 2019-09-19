تشافي: لا نعاني من الإرهاق.. ومواجهة "أم صلال" صعبة

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد، أن مواجهة أم صلال يوم غد الجمعة، في الجولة الرابعة من بطولة دوري النجوم ستكون صعبة.



وقال تشافي في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم: "أعلم أن المباراة صعبة، ولن أخفي قلقي منها، خاصة وأن الفريق يخوض مباريات متتالية".



وتابع: "طالبت اللاعبين بالتركيز الشديد في هذه المباراة، وشاهدت مواجهة الريان وأم صلال، وكانت قوية، ولعب خلالها منافسنا القادم بأداء مميز".



وأضاف تشافي: "الكثيرون يرشحون الفريق للانتصار في هذه المباراة، ولكن بالنسبة لي أرى أن ذلك على الورق فقط، والحقيقة أن اللقاء سيكون صعبا جدا لأن كل فريق يطمح للفوز".



وأشار إلى أن فريقه لا يعاني من الإرهاق؛ بسبب كثرة المباريات في الفترة الأخيرة، معللًا:"وهذا الأمر يعود إلى التخطيط الجيد مع مدرب اللياقة، وسعيد لكوننا نلعب هذا العدد الكبير من المباريات، وعلينا أن نلعب بقوة من أجل تحقيق الفوز غدًا".