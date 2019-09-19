"قومي الإعاقة" يلتقي مدير إدارة التجنيد لبحث تسهيل استخراج شهادة الإعفاء

أكد الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس سينظم لقاء مع مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية خلال الأسبوع المقبل، لإزالة العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق التجنيد بمختلف المحافظات، للحصول على شهادة الإعفاء.



وأضاف "مختار"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجهون العديد من المشكلات عند حصولهم شهادة الإعفاء، خاصة أنه يوجد أنواع من الإعاقات يصعب فهمها، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون بمثابة طرح كافة المشكلات والعمل على حلها.